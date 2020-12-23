РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. В городском округе Мытищи воспитанники лицея №34 собрали 120 килограммов пластиковых крышек на переработку в рамках экоакции, сообщила начальник управления образования городского округа Наталья Гречаная.

Четвертый год подряд на территории городского округа реализуется эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки». В среду акция завершила в лицее №34.

«Лицеисты собрали 120 килограммов. К ребятам из 2 «В» класса, собравшим 18 килограммов крышечек, в гости пришли работники контрольного управления администрации округа и куратор проекта. Ребятам рассказали о том, как правильно собирать крышечки, что можно сделать из них. Лицеисты узнали подробнее о проекте, а также о тех ребятах, кому была оказана помощь за 4 года», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что деньги, вырученные от сдачи крышечек в этом году, пойдут на оказание помощи шестилетней девочке Алине из Красноярского края.

«Цели проекта самые разные и объединяют тех, кто заинтересован в раздельном сборе мусора, а также решении экологических проблем и оказании помощи нуждающимся детям. Собранные крышки отправляются на переработку, а вырученные за них средства переводятся на счет подопечных фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационной техники», - отметила Гречаная.