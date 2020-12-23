РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Открыт прием документов на летнюю программу стажировки студентов в правительстве Московской области, в ней могут принять участие студенты Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 15 декабря студенты Подмосковья могут подать документы на летнюю программу стажировки в правительстве, она пройдет с 1 июня по 31 августа. В этот период участники смогут получить опыт работы по различным направлениям, ежемесячную оплату труда, у них будут персональные наставники. Дополнительная информация по телефону: 8 (498) 602-32-32 (добавочный 54948), e-mail: shavrinama@mosreg.ru», - говорится в сообщении.

Кандидаты на прохождение стажировки должны соответствовать следующим критериям: возраст от 20 до 30 лет, очная форма обучения (бакалавриат/магистратура). Предпочтение студентам последних курсов, которые могут посвятить стажировке больше времени.

Студенты могут отправить резюме и эссе по требованиям, указанным на карьерном портале правительства Московской области в разделе «Стажировка».