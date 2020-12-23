РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Управляющая компания «РЭУ №1 - Садовый» организовала праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки для маленьких жителей из многодетных семей микрорайонов Балашиха-1 и Новое Измайлово, сообщается в Instagram-аккаунте УК.

«Более 20 многодетных семей посетили Дед Мороза и Снегурочку в сопровождении сотрудников управляющей компании. Маленьким жителям вручены сладкие подарки», - говорится в сообщении.

Акция проведена по инициативе и при непосредственном участии управляющего обособленным подразделением УК Дениса Разноглазова.