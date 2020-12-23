РИАМО - 23 дек. В Подмосковье усилили ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животного и растительного происхождения, которая поступает на рынок, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Качественную и безопасную, а главное – проверенную, продукцию животного и растительного происхождения жители Подмосковья могут приобрести к праздничному столу на рынках Подмосковья. Более 150 специалистов в 100 лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проводят экспертизу поступающей мясной, рыбной и молочной продукции, а также усилена проверка фруктов и овощей на наличие нитратов и нитритов», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что опыт прошлых лет предполагает проверку в новогодние праздники свыше 300 тысяч тонн продукции.

Спецподразделение ветеринарно-санитарной экспертизы будет работать во время всего периода праздничных выходных дней. В это время в Подмосковье может увеличиться количество точек, где будет осуществляться несанкционированная продажа продуктов питания.

Воскресенский отметил, что приобретение и употребление продуктов, которые не прошли ветеринарно-санитарную экспертизу, опасно для жизни и здоровья.