РИАМО - 23 дек. Столичные власти готовы приобретать все зарегистрированные в России вакцины против коронавирусной инфекции, это поможет вакцинировать больше людей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В данному случае мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, которые будут поступать в гражданский оборот, для того, чтобы обеспечить за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества людей, которые проживают в Москве», - сказала Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе.

Она добавила, что через вакцинацию в столице быстрее удастся добиться иммунизации населения, что поможет победить коронавирусную инфекцию.

Запись на прививку от Covid-19 в Москве открыта для медиков, сотрудников образовательных организаций, городских соцслужб, работников сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры, журналистов, работников сфер промышленности, энергетики, транспорта. На сегодня в столице работает 70 прививочных пунктов, в резерве стоит еще столько же.

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Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

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- 26 млрд руб выделили в Подмосковье на борьбу с Covid‑19 в 2021 году. В случае необходимости на эти цели могут направить дополнительные средства.

- Около 9 тыс волонтеров помогают бороться с Covid‑19 в Подмосковье. На сегодняшний день полномочия волонтеров расширены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 250 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 5 652.

- В ГУМе выявили нарушение мер профилактики коронавируса. Администрация торгового дома будет приглашена в инспекцию для составления протокола.

- Новые штаммы коронавируса рождаются из‑за лекарств. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение пациентов с помощью плазмы с антителами, а также применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов

- 73 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.