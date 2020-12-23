РИАМО - 23 дек. Министерство здравоохранения РФ разрешило изменить формат испытаний отечественной вакцины «Спутник V», теперь добровольцам не будут вводить плацебо, передает РИА Новости.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор (добровольцев — ред.) в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет, и плацебо это совсем нехорошо», —​ сказал директор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также отметил, что сейчас хотел бы найти тех, кто во время испытаний получил плацебо, и привить настоящей вакциной. Однако позволит ли это регуляторика, пока не ясно.

При этом, по словам Гинцбурга, многие добровольцы, привитые плацебо, уже узнали об этом после анализов, а потом сделали прививку с самой вакциной, чтобы быть защищенными от коронавируса.

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Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

- Министерство здравоохранения РФ разрешило изменить формат испытаний отечественной вакцины «Спутник V», теперь добровольцам не будут вводить плацебо.

- 26 млрд руб выделили в Подмосковье на борьбу с Covid‑19 в 2021 году. В случае необходимости на эти цели могут направить дополнительные средства.

- Около 9 тыс волонтеров помогают бороться с Covid‑19 в Подмосковье. На сегодняшний день полномочия волонтеров расширены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 250 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 5 652.

- В ГУМе выявили нарушение мер профилактики коронавируса. Администрация торгового дома будет приглашена в инспекцию для составления протокола.

- Новые штаммы коронавируса рождаются из‑за лекарств. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение пациентов с помощью плазмы с антителами, а также применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов

- 73 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.