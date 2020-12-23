В начале декабря в Москве прошло награждение победителей Национальной литературной премии для молодых авторов от 14 до 35 лет. На конкурсе было девять номинаций – от «Прозы» до «Киносценария». В шорт-лист премии вошло 50 произведений разных жанров. Профессиональное жюри из критиков, редакторов, журналистов и деятелей издательского бизнеса выбрало победителей, одним из которых стал 23-летний Вячеслав Еропов из Иркутска. Молодой писатель получил приз в номинации «Дебют» со своим романом в жанре фэнтези «Юрген Лаос». О том, почему у молодежи популярен скандальный контент, как продвинуть свою книгу и не остаться автором одного произведения, Вячеслав рассказал в интервью РИАМО.

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Про экзистенциализм и мир мертвых

- Вячеслав, «Юрген Лаос» - ваша первая книга? Расскажите, как возникла задумка написать книгу?

- Да, это моя первая книга. Я писал ее пять-шесть месяцев – в апреле начал и закончил в конце августа.

Идея книги у меня возникла еще в 2018 году – такой, знаете, полет юношеской фантазии. Но потом я подумал, почему бы не попробовать себя в писательстве. Вышло неплохо – победил в премии, совсем неожиданно. Цели победить у меня не было, я не рассчитывал на это.

- Вы вложили в роман собственный жизненный опыт? Образы героев романа взяты из реальной жизни?

- На мой взгляд, чтобы описывать персонажей, необязательно много общаться с людьми и знать своих героев лично. Писателю достаточно обладать эмпатией и эмоциональным интеллектом. Я незнаком со своими героями, я просто брал характер и описывал его. Например, возьмем моего персонажа Александра – там гнев, смешанный с презрением. Нужно просто понимать, что это за персонаж с психологической точки зрения и как его можно раскрыть.

- То есть вы изучаете психологию или занимаетесь с психологом?

- Нет, с психологом я не занимаюсь, мои знания в психологии на обывательском уровне. Я больше люблю читать экзистенциалистов, изучаю это философское направление.

В 16 лет я прочитал «Тошноту» и «Процесс» Кафки, но подростковое мышление не способно полностью понять идею экзистенциалистов.

Подросткам лучше читать легкую эмоциональную литературу, чтобы воспитывать вкус.

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из личного архива Вячеслава Еропова

- Есть авторы одной книги. Например, Колин Маккалоу («Поющие в терновнике»), Маргарет Митчелл («Унесенные ветром»), Павел Санаев («Похороните меня за плинтусом»). Вы планируете на этом остановиться?

- Нет, это точно не про меня. Когда я писал «Юргена Лаоса», я планировал целую серию. Я создал мир, он огромный и требует раскрытия. На его раскрутку и описание уйдет четыре или пять книг. Сейчас я завершаю свой следующий роман – вторая часть «Юргена Лаоса», надеюсь, будет весной.

- Ваше решение поставить знак равенства между авторским псевдонимом и именем главного героя – Юрген Лаос – весьма неожиданно. Вы и дальше будете его использовать? Это – маркетинговый ход?

- Не знаю, насколько это удачный маркетинговый ход, - использовать имя главного героя в качестве псевдонима. Все, что касается «Юргена Лаоса» - это о мире мертвых. Я сейчас пишу новый роман «Дом слез». Он о мертвых людях, которые пытаются вернуться в мир живых. Там будет Юрген Лаос, мана – все то же самое, что было в первом романе, но уже под другим углом, с другим сюжетом, с другой идеей.

Если читатели видят имя Юрген Лаос, то понимают, что здесь будет речь о мертвом мире либо о мертвых людях.

Про фантастику и реальность

- Расскажите немного о творческом процессе – вы создаете сразу чистовой текст или пишете кусками?

- По настроению. Если у меня хорошее настроение, то я пишу постепенно – когда написана первая глава, я приступаю ко второй, к третьей. Иногда бывает, что мне писать совершенно не хочется, и я начинаю какую-то главу отдельно. Допустим, у меня плохое настроение, я могу начать писать плохие и жестокие сцены. Потом я их откладываю, сохраняю и помечаю, что это сцена, где над персонажем издеваются, или персонаж сражается с кем-то. Потом эти сцены склеиваются с помощью редактирования – я общаюсь с редактором, мы выравниваем повествование, делаем раскадровку.

- В вашей книге есть нестандартная идея, которая объясняет еще не исследованные законы мышления. Эта идея раскрывается постепенно.

- Если вы говорите о мане как о персонаже (энергия, которая в романе помогала главному герою выжить – прим. ред.), то это обыкновенная эмпатия. Если какому-то человеку плохо, то это чувствуют все остальные. Я решил раскрыть тему зеркальных нейронов и добавить к ней фантазийные нотки. Конечно, это фэнтези, не нужно относиться к этому как к чему-то серьезному.

Понятно, что, скорее всего, после жизни ничего нет – никакого мира мертвых, но это интересно людям.

- Чувствуете ли вы сами описанную в романе энергию? Или это полный вымысел и игра?

- Нет, я же не сумасшедший, я не чувствую эту энергию. Я просто человек и чувствую, когда кому-то плохо, но при этом я не верю ни в какую ману. Я могу разделить, где фэнтези, а где – реальность.

- Сейчас, когда ваша книга так позитивно оценена, о чем вы мечтаете?

- Еще предстоит большая работа на медиа, на рекламу. На «ЛитРесе» книгу прочитали 300 человек. Это мало для массовой литературы и такого популярного жанра, как фэнтези. Можно посмотреть на другие площадки, но я пока не знаю, стоит ли игра свеч. Возможно, сейчас стоит писать продолжение и нарабатывать свою читательскую аудиторию. В моей группе в «ВКонтакте» полторы тысячи человек. Но сейчас мне эта площадка не нравится.

Я смотрю на Instagram или Tik Tok, где можно продвигать книгу. Свою книгу важно продвинуть, чтобы ее прочитали и оценили. Особенно если книга победила в премии – ее нужно показать.

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из личного архива Вячеслава Еропова

- Не секрет, что писательством в нашей стране зарабатывают единицы… Кто вы по профессии и планируете ли продолжать писать?

- Я по образованию химик-технолог, закончил в этом году иркутский Политех. Работаю на заводе по обработке алюминия.

Да, это известный факт, что творческие люди зарабатывают мало. Но хорошо, что я начал писать в 23 года. Я даю себе два-три года на раскачку, на раскрутку. Параллельно хочу учиться сценарному мастерству. И даже если не пойдет с писательством, то я в любом случае закончу серию про мир мертвых. Неважно, сколько времени уйдет на это.

Если вы хотите заниматься писательской деятельностью, то лучше начинать тогда, когда вы уже в другой сфере реализовались. Потому что на писательские гонорары выжить невозможно, даже если вы пишете в жанровой литературе, допустим, женский роман, эротика и выдаете роман в месяц. Кончено, случаются такие взлеты, что вы получаете 300 тысяч рублей за книгу, но хайп быстро спадает, и нужно писать новое или искать альтернативы.

Про хейтеров и стримы

- Как ваши знакомые и воспринимают то, что вы – писатель? Сталкивались ли вы с хейтом?

- Я сталкивался с хейтом, но это было скорее легкое пренебрежение: «Да каждый второй пишет, писателей больше, чем юристов». «Что ты о себе возомнил, кому это вообще интересно?» Это было, но с этим сталкивается каждый автор, который начинает писать. Есть те, кто относится с пренебрежением, а есть те, кто, наоборот, говорит: «Круто! Я знаком с писателем, который, тем более, что-то выиграл». Люди разные и реакция разная.

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из личного архива Вячеслава Еропова

- Вячеслав, как представитель молодого поколения, как вы объясните то, что сейчас молодежи интересны в основном такие персонажи, как Моргенштерн, низкопробные стримы и скандальные ютуберы?

- Для молодежи всегда было привлекательно то, что отличается от системы. Такое было популярно всегда. Если вы пишете для молодежи, то берите пример с этих персонажей. Это же бизнес – черный пиар.

Если вы пишете для молодежи, то вам нужно быть скандальной личностью. Вы даже можете жечь классиков, вот эту всю школьную программу, и сказать: «Я пишу лучше, а старая литература мертва».

Уверен, что вы соберет охват, вас точно заметят, ждите много хейта, но при этом и позитивную реакцию от многих людей.

Я же пишу для широкой аудитории – фэнтези читают и люди молодые, и люди в возрасте. Поэтому мне за своей репутацией нужно тщательно следить и выбирать другие методы. Я больше потеряю, чем получу, если буду пользоваться скандальными методами продвижения.

- Какой совет дадите молодым писателям, чтобы их заметили так же, как вас?

- Если вы видите, что где-то премия или конкурс, то участвуйте. Я вот просто ради фана отправил свое произведение, и оказалось, что я победил в номинации «Дебют». Если вы хорошо написали, но ничего не выиграли – это тоже ни о чем не говорит. Значит, у судей было такое настроение.

Даже выиграв, нужно надеяться только на свои силы. Если хотите издаваться, то нужно раскручиваться. Заводите Instagram, свою группу «ВК», пишите постоянно, общайтесь со своей аудиторией, ищите новую аудиторию. Смотрите на продвижение. Либо вы пиарите себя, либо свою книгу. Но я считаю, что пиарить себя проще, чем произведение.