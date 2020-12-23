РИАМО - 23 дек. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки в Подмосковье выявили в Красногорске (187) и Одинцове (149), всего выявлено 1540 случаев, сообщает оперштаб Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 142 744 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2724 человека. Выздоровели и выписались 101 262 человека», — говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Ивантеевке, Протвине, Талдоме и Молодежном.

Один случай — в Лыткарине, по два — в Химках и Красноармейске, три — в Пущине, по четыре — в Богородском округе, Наро-Фоминске, Можайске, по пять — в Лосино-Петровском и Рошале, по шесть — в Дубне, Черноголовке, семь — в Серебряных Прудах, по восемь — в Клину и Долгопрудном, девять — в Павловском Посаде, по десять — в Люберцах и Лотошине.

По 11 случаев выявили в Озерах, Шаховской и Пушкине, по 12 — в Истре, Кашире, Дзержинском, Электрогорске, Котельниках и Фрязине, 14 — в Волоколамске, по 17 — в Рузе и Луховицах, 18 — в Реутове.

За сутки 20 случаев выявили в Дмитрове, 21 — в Щелкове, 22 — в Домодедове, 26 — в Краснознаменске, по 28 — в Солнечногорске и Балашихе, по 29 — в Орехово-Зуеве, Лобне, Электростали, 30 — в Шатуре, 31 — в Чехове, 34 — в Серпухове, 35 — в Ленинском округе, по 36 — в Егорьевске, Жуковском и Ступине, 37 — в Мытищах, 38 — в Раменском.

Также 40 случаев выявили в Подольске, 45 — в Коломне, 59 — в Воскресенске, 66 — в Зарайске, 85 — в Королеве, 99 — в Сергиевом Посаде.

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Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

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