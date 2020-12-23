Район Крылатское, расположенный на западе Москвы, считается одним из самых благоустроенных столичных «спальников». Район, построенный к Олимпиаде-80, навещала Маргарет Тэтчер, а в 90-х здесь появился первый московский супермаркет. Квартиры в новостройках по стоимости могут конкурировать с Арбатом, Тверской, Остоженкой и другими центральными районами, а среди жителей – известные политики. О том, как живут в Крылатском обычные москвичи – в материале РИАМО.

Экспериментальный район

Когда-то на месте Крылатского находились деревня Татарово и село Крыласткое, которые вошли в состав Москвы в 1960 году и просуществовали до 1980 года – их упразднили из-за подготовки к Олимпиаде.

Крылатское задумывалось как экспериментальный район: построили его быстро, при этом сразу обеспечив необходимой инфраструктурой. Провели метро «Крылатское» – до центра жителям можно было добраться за 20 минут.

Массовая застройка началась уже после Олимпиады: район заполнили многоэтажные панельные дома бело-голубого-цвета. Квартиры в элитном Крылатском давали преимущественно госслужащим среднего звена: военным, начальникам отделов, сотрудники силовых структур. До перестройки жилье здесь можно было получить за определенные заслуги перед СССР, а уже после начался свободный обмен квартир.

«Моя мама работала начальником кадрового отдела и сначала жила в Медведково. На своей должности она была около десяти лет и, когда появился второй ребенок, нам дали квартиру в этом районе», - вспоминает Светлана, бывшая жительница Крылатского.

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Визит Железной леди и первый супермаркет

В 1987 году Крылатское посетила британский премьер-министр Маргарет Тэтчер – для визита выбрали именно этот район как самый образцовый. Железная леди смотрела, как работают универсамы, как развивается инфраструктура, встречалась с местными жителями.

«У мамы получилось в тот день увидеть Тэтчер и даже пожать ей руку. Мама пришла в универсам, где уже собрали местных жителей. И когда пришла Маргарет, крикнула ей: «Good day». Та подошла и пожала ей руку», - рассказывает Светлана.

Впоследствии этот универсам превратился в первый супермаркет, который открывал Борис Ельцин. А в начале 2000-х его посетил Владимир Путин и был недоволен высокими ценами.

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Район для здорового образа жизни

Более половины района занимают парковые и лесные зоны: природно-исторический парк «Москворецкий», Татаровская пойма Москвы-реки и Крылатские холмы. Рукой подать до Серебряного бора.

«Крылатское – самый зеленый и чистый район Москвы. Здесь расположен природный заповедник «Москворецкий» – огромная парковая зона с вековыми деревьями и уникальными растениями. Деревья есть в каждом дворе, жители бережно следят за ними», - говорит жительница района Екатерина.

Когда застраивали район, начали со спортивных объектов – ради подготовки к Олимпиаде-80. В этом смысле жителям тоже повезло, ведь практически все объекты спорта функционируют до сих пор: крытый велотрек, Гребной канал, велотрасса. Поэтому местные жители считают свой район идеальным для здорового образа жизни.

«Помимо олимпийских спортивных объектов, в Крылатском есть хорошие фитнес-клубы, спортивные секции, крытый конькобежный центр, в которым сейчас располагается временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19», - рассказывает Екатерина.

По ее словам, обычная картина в районе – жители на утренней пробежке. По выходным многие семьями выезжают на велопрогулки, катаются на коньках, занимаются другими видами спорта. Благо, в районе для этого хватает возможностей: каток, горнолыжный спуск, теннисный корт, гольф-клуб.

«Когда мы жили в этом районе, было очень удобно. Каждый день выходили с мужем в лес, который окружает Крылатское. По выходным выбирались на Гребной канал, он переходит в велотрек. Катались на велосипедах, даже купались», - вспоминает Светлана.

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20 минут до центра

В Крылатском только одна станция метро – «Крылатское», зато до Красной площади можно добраться всего за 20 минут.

Хорошо развита дорожная сеть, соединяющая район с центром: Рублевское шоссе – главная дорожная артерия района, проспект Маршала Жукова и Крылатская улица.

«Я практически никогда не пользуюсь метро – у меня свой автомобиль и, живя в этом районе, иметь его очень удобно. Дорожный узел помогает без проблем добраться до центра города, где у меня работа. С парковками проблем нет – в моем дворе всегда есть свободное место», - отмечает житель Крылатского Олег.

По словам местных, в Крылатском хорошо развита и социальная инфраструктура: здесь около 14 детских садов, 17 общеобразовательных школ, две взрослые и детские поликлиники.

«В шаговой доступности от моего дома находится все для комфортной жизни: магазины, спортивные объекты, зеленые зоны. Магазинов, кстати, очень много, и они ориентированы на покупателей с разным достатком», - отмечает Екатерина.

Местные жители рассказывают, что этот район часто выбирают семьи. Старые детские площадки переоборудовали и сделали из них безопасные комплексы. Активно благоустраиваются дворовые территории.

«У детей и подростков особой популярностью пользуется СМАРТ-Библиотека имени Ахматовой, в которой можно посидеть после уроков, почитать интересные книги, посетить открытые лекции», - добавляет Екатерина.

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Район для фотосессий

Благодаря отсутствию крупных промышленных предприятий и зеленым зонам в Крылатском множество красивых видов – его считают одним из самых фотогеничных в столице.

По словам Екатерины, лучшие виды на Москву открываются с импровизированной смотровой, расположенную на территории велотрека.

«На горизонте можно увидеть силуэт главного здания МГУ, «Москву-Сити», Живописный мост. Фотографии на таком фоне получаются фантастические, хочется постоянно выкладывать в соцсети», - рассказывает Екатерина.

Визитная карточка района – Живописный мост, соединяющий Крылатское и Серебряный Бор. Эта вантовая конструкция, построенная в 2007 году, выполнена в форме ажурной арки с большой стеклянной бусиной наверху. Судьба ее до сих пор не решена: здесь планировали открыть телестудию, панорамный ресторан и даже ЗАГС.

Рядом с мостом несколько лет назад открыли парк аттракционов «Сказка» - еще одно излюбленное место отдыха у местных. Парк развлечений расположен на площади 7 гектаров, многие аттракционы не имеют аналогов в столице. Например, горка высотой с 9-этажный дом.

«Здесь есть колесо обозрения, которое видно при въезде в Крылатское по Живописному мосту. Все аттракционы безопасные и интересные, дети в восторге», - делится Екатерина.

Парк аттракционов функционирует круглый год под открытым небом. Сейчас его тоже можно посетить, соблюдая необходимые меры предосторожности из-за пандемии.

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Идеальный «спальник»

Хотя сегодня район Крылатское риелторы не считают элитным в прямом смысле слова, среди других столичных спальников он является престижным – за счет больших зеленых зон, хорошей экологии и транспортной доступности. Действительно, открывающимся видам и чистому воздуху могу позавидовать многие москвичи.

«Нельзя сказать, что район элитный, но как спальнику равных ему нет! Западные районы Москвы вообще дорогие с точки зрения покупки недвижимости. Здесь всегда было удобное направление, недаром именно здесь чаще всего селились представители власти», - отмечает экс- директор по продажам Sky Apartments Дмитрий Олейник.

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Неудивительно, что в скромном на вид малоэтажном квартале «Остров фантазий», построенном на искусственном острове возле Гребного канала, который больше напоминает окрестности Цюриха, приобрели коттеджи Татьяна Голикова, Виктор Христенко, Умар Джабраилов.

В современных ЖК бизнес-класса, таких как «Крылатский», «Крылатские холмы», «Долина грез», стоимость квадратного метра может начинаться от 500 тысяч рублей.

По словам Дмитрия Олейника, квартиры на вторичном рынке здесь тоже недешевые. Однокомнатная квартира обойдется минимум в 8,5–9 миллионов рублей, двухкомнатная — в 13 миллионов.

«Здесь уже все построено – магазины, школы, сады – ничего ждать не надо. Плюс удобное метро и транспортная развязка тоже влияет на цену недвижимости», - объясняет эксперт.