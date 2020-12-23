РИАМО - 23 дек. Восьмибалльные пробки наблюдаются на столичных дорогах, к вечернему часу пик загрузка дорог может вырасти до девяти баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Последние недели декабря традиционно являются самыми сложными для автомобилистов. Причина — предновогодний ажиотаж. Больше машин, больше поездок», - отмечается в сообщении.

Сейчас плотное движение наблюдается на Садовом кольце, на внешней и внутренней стороне ТТК, Кремлевской набережной, Рязанском и Волгоградском проспектах. На МКАД сложности с движением на развязке с Волоколамским шоссе, на Бесединском мосту, 53-м километре и на Северянинском путепроводе.

На этой неделе водителям посоветовали отложить поездки до 20:30 либо пользоваться городским транспортом.

Кроме того, аналитики ЦОДД и инновационного центра «Безопасный транспорт» выяснили, что минувший днем по московским дорогам проехали 3,26 миллиона автомобилей, что на 3% больше прошлогоднего показателя.