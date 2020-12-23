РИАМО - 23 дек. Федеральной службе безопасности России совместно со Следственным комитетом и МВД удалось задержать в Москве, Сочи и Тюмени шестерых участников неонацистской группировки, соучастников Максима Марцинкевича, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, преступники причастны к совершению в 2002-2004 годах серии особо тяжких преступлений, в том числе убийств выходцев из стран Центральной Азии.

«В ходе проведенных следственных действий экс-лидер группировки Семен Токмаков оказал вооруженное сопротивление. Однако профессиональные действия сотрудников ФСБ России позволили избежать тяжких последствий. Токмаков задержан, под тяжестью представленных улик полностью признал свою вину в организации особо тяжких преступлений по экстремистским мотивам и в настоящее время активно сотрудничает со следствием», - говорится в сообщении.

При этом признательные показания дают и другие задержанные члены неонацистской группировки. Еще одним из непосредственных участников убийства является глава праворадикальных объединений «Формат 18» (запрещено в Российской Федерации) и «Реструкт» Максим Марцинкевич, который покончил с собой в сентябре этого года.

У задержанных во время обысков изъяли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная продукция, экстремистская литература и иные значимые материалы.

Экстремисты планировали, что убийства будут носить демонстративный, политизированный характер и являться инструментом давления на государственные органы с целью изменения проводимой миграционной политики.