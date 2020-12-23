РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Пять вопросов рассмотрели в среду на внеочередном заседании совета депутатов в Балашихе, среди которых было принятие методики расчета за вырубку зеленых насаждений, сумма штрафа за незаконную вырубку деревьев будет увеличена, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всего в 2020 году сформированный в сентябре новый созыв совета депутатов провел пять заседаний. В среду состоялось внеочередное заседание.

«Нужно было в этом году успеть рассмотреть пять вопросов. Среди них внесение изменений в правила землепользования и застройки, принятие методики расчета за вырубку зеленых насаждений, новое положение о муниципальном контроле за использованием недр и строительстве подземных сооружений», - сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он пояснил, что будет увеличена сумма штрафа за незаконную вырубку деревьев, а администрация городского округа теперь наделена правами по осуществлению контроля за использованием недр.