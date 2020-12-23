РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. Руководителей в городском округе Мытищи предупредили о штрафах за незаконный оборот SIM-карт в общественных местах, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Уважаемые руководители! В целях профилактики, выявления и пресечения административных правонарушений на территории городского округа Мытищи уведомляем вас о необходимости неукоснительного соблюдения требований Федерального закона от 7 июля 2003 гоа № 126-ФЗ «О связи» в части недопущения фактов незаконного оборота SIM-карт в местах розничной торговли и иных общественных местах при осуществлении хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

За данные нарушения предусмотрена ответственность с наложением штрафных санкций до 200 тысяч рублей, в соответствии со следующими статьями Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации: статья 13.29 (Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом); статья 13.30 (Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов).

По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа по телефонам: 8(495)581-13-48, 8(495)581-21-91.