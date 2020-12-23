РИАМО - 23 дек. Законопроект, который в том числе даст право главе государства Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты, прошел первое чтение в Государственной думе РФ, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно данному законопроекту, который разработан во исполнение поправок к Конституции, Путин сможет претендовать еще на два президентских срока. Количество сроков президентства до принятия поправок в Конституцию не будет учитываться.

«Авторами законопроекта являются депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совета Федерации Андрей Клишас», - говорится в сообщении.

Ранее проект закона был поддержан кабинетом министров Российской Федерации.​