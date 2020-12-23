РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 дек. В среду на очередном заседании совета депутатов городского округа Щелково был принят бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, более 60% финансовых средств предусмотренных бюджетом будет израсходовано на социальную сферу, сообщает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Бюджет, который был принят, достаточно сбалансирован, он имеет резервный фонд, для софинансирования строительства и ремонта соцобъектов. В целом, расходы предусмотренные на социальную сферу составляют более 60% - это достаточно много. То есть ремонт и строительство соцобъектов, запланированное на 2021 год, будет проведено в полном объеме. Ничего исключено не будет», - сказала председатель совета депутатов городского округа Щелково Елена Мокринская.

Она отметила, что за счет денег, которые предусмотрены в резервном фонде, муниципалитет сможет участвовать в софинансировании всех региональных и федеральных программ. В частности, это касается отложенного из-за пандемии коронавируса строительства двух школ: в микрорайоне Финский и в Новом городке.

По ее словам, если в 2021 году будут выделены финансовые средства на их строительство из областного бюджета, то в муниципалитете уже предусмотрены средства на софинансирование.