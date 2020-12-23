РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. В бюджет подмосковного Красногорска заложили средства на проектирование ряда социальных объектов, среди которых новый детсад, воспитательно-образовательный комплекс и другие, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В бюджете округа на 2021 год заложены средства на подготовку проектно-сметной документации таких социально значимых объектов, как детский сад на 100 мест в поселке Архангельское, воспитательно-образовательный комплекс - детский сад на 100 мест и начальная школа на 100 мест в поселке Новый», - говорится в сообщении.

Кроме того, проектно-изыскательные работы запланированы в помещении МУДО «Красногорская детская музыкальная школа имени Наседкина», которое недавно передано в муниципальную собственность. Также в планах разработка концепции культурно-досугового центра со зрительным залом в Путилкове.

«Осуществление закупочных процедур по всем указанным мероприятиям запланировано на 1 квартал 2021 года», - заключается в материале.