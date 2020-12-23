РИАМО - 23 дек. Автопарк Центральной городской клинической больницы подмосковного Реутова пополнился тремя транспортными средствами, в том числе одной машиной скорой помощи и двумя санитарными автомобилями, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В ситуации с новой коронавирусной инфекцией необходимо действовать на опережение. При поддержке правительства Московской области и Мособлдумы в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» автопарк Центральной городской клинической больницы пополнился тремя новыми медицинскими машинами. Это позволит врачам стать более мобильными: быстрее добираться до пациента и отрабатывать больше вызовов на дом», - сказал Каторов.

Он уточнил, что в Центральную городскую клиническую больницу Реутова поставили два санитарных автомобиля марки Lada Granta и одну машину в подстанцию скорой помощи муниципалитета.

«Уверен, что приобретенные комплекты медицинской техники, оснащенные современным оборудованием, помогут повысить эффективность оказания медицинских услуг, а также обеспечить их доступность», - подытожил Каторов.

В подстанцию скорой помощи при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в феврале 2021 года поступит еще одна медицинская машина неотложной помощи.

Программа «Здравоохранение Подмосковья» принята с целью улучшения состояния здоровья населения, обеспечения доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи жителям региона, а также повышения эффективности медицинских услуг.