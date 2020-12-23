РИАМО - 23 дек. В 2020 году благодаря проведению экспертизы проектно-сметной документации в бюджетном строительстве в столице сэкономили 156,3 миллиарда рублей, общая стоимость строительства снизилась на 19,7%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Всего за последние 10 лет экспертиза проектов по госзаказу позволила сэкономить свыше 1 триллиона рублей», — говорится в сообщении.

Чтобы повысить эффективность строительства и оптимизировать его сроки, в столице внедряют BIM-технологии. Это информационное моделирование на всем жизненном цикле объекта.

По этой технологии создают трехмерную модель строительного объекта, с помощью которой можно менять разные параметры и получать готовые чертежи, визуализации, график работ.