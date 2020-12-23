РИАМО - 23 дек. В Москве мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство знакомой и ее малолетнего сына, суд признал достаточными доказательства для вынесения приговора в отношении Дмитрия Батыгина, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следствием и судом установлено, что в ночное время с 5 на 6 ноября 2018 года в квартире жилого дома по улице Софьи Ковалевской в городе Москве Батыгин нанес своей знакомой, а также ее малолетнему сыну множественные колото-резаные ранения, от которых они скончались на месте происшествия», - сказала Иванова.

При этом осужденный похитил имущество на сумму более 110 тысяч рублей. Тела убитых нашли вечером 7 ноября 2018 года. Выйти на след преступника и задержать его в короткие сроки удалось благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве и сотрудников столичного уголовного розыска

«Восстановив всю картину произошедшего, следователи установили, что 12-летний ребенок получил смертельные травмы, пытаясь защитить маму от преступных посягательств нападавшего. Мужественный поступок маленького мальчика, стремившегося спасти родного человека от преступных действий фигуранта ценой собственной жизни, поражает своим бесстрашием и героизмом», - добавила Иванова.

Решением председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина мальчик был посмертно награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Приговором суда Батыгину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.