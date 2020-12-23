РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Школу в жилом комплексе «Опалиха О3» подмосковного Красногорска планируют достроить до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Предполагается, что контракт на строительно-монтажные работы важного социального объекта – школы на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» - будет заключен в январе, плановый срок окончания строительства – декабрь 2021 года», - говорится в сообщении.

В ближайшее время администрация муниципалитета опубликует открытый конкурс на осуществление строительства.

Школа готова на 35%. Предыдущий подрядчик достроил только «коробку» здания. В связи с недобросовестным исполнением обязательств контракт был расторгнут в 2017 году.