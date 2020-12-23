РИАМО - 23 дек. С начала 2020 года в Московскую областную думу поступило около 2,8 тысячи обращений от граждан, в частности, к депутатам обращались люди в трудной жизненной ситуации, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Процент оказания помощи резко вырос. Если он раньше достигал 40% положительных результатов по итогам приема и обращений, которые поступали в адрес депутатов, то в этом году он достиг 75%. Прежде всего это касалось оказания материальной помощи, помощи в трудной жизненной ситуации», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что большинство обращений поступают от граждан через официальный сайт Мособлдумы.