РИАМО - 23 дек. В Химках была раскрыта кража мобильного телефон и магнитолы из салона автомобиля, злоумышленником оказался 23-летний безработный, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился 28-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья с заявлением о том, что неизвестные из салона автомобиля иностранного производства на улице Академика Грушина похитили мобильный телефон и магнитолу. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Злоумышленника доставили в отдел по результатам оперативно-разыскных мероприятий. Так, в отношении ранее судимого безработного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

23-летний местный житель задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России.