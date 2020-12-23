РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Детский сад на 235 мест планируют построить в деревне Путилково подмосковного Красногорска в 2021 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта был опубликован на площадке электронных торгов 22 декабря.

«Согласно проекту, дошкольная образовательная организация на 235 мест расположится по адресу: деревня Путилково, корпус 25», - говорится в сообщении.

Согласно муниципальному контракту, строительство детского сада должно завершиться к концу 2021 года.