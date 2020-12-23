РИАМО - 23 дек. Экономика Московской области сильно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции и сможет восстановиться только в 2023 году, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Министерством экономики и финансов осуществляется мониторинг, насколько у нас просела экономика с точки зрения промышленных производств, торговли, привлечения инвестиций. Все это говорит о том, что мы только в 2023 году вернемся на те показатели, на которые рассчитывали», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в этом году из-за пандемии бюджет Московской области недополучил около 130 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что последние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год, однако пандемия фактически «съела» этот рост. Поэтому сейчас региональные власти уделяют особое внимание новым проектам, инвестициям и точкам роста.