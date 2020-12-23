РИАМО - 23 дек. В Москве в 2021 году планируют возвести более 72,4 километра дорог, 18 мостов, эстакад и тоннелей, 16 пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что дорожное строительство в городе в ближайшие годы будет сосредоточено на завершении проектов хордовых магистралей.

«Система хордовых магистралей, состоящая из трех хорд и рокады, общей протяженностью 355 километров со 186 тоннелями, эстакадами, и мостами улучшит связанность 73 районов столицы и обеспечит новые транспортные маршруты для 7 миллионов жителей», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что решение вопроса загруженности транспортной системы мегаполиса невозможно без интеграции с дорожной сетью Подмосковья.

«Реконструкция МКАД и вылетных магистралей позволила разрешить эту задачу. Вылетные магистрали интегрированы с соответствующими шоссе в Московской области, а каждая модернизированная развязка ускоряет движение в своем районе на 10-20%», - подчеркнул заммэра.

Во вторник прошел президиум правительства Москвы, в ходе которого рассмотрели вопрос об основных направлениях и результатах работы столичного Стройкомплекса в текущем году и задачах на 2021-2023 годы.