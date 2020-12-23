РИАМО - 23 дек. В Троицком и Новомосковском административных округах столицы в 2020 году построили 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в 2021-м планируется возвести 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Всего же, начиная с 2012 года, в ТиНАО построено 19,74 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 83 социальных объекта, и создано 255 тысяч рабочих мест», — говорится в сообщении.

В ТиНАО открыто восемь станций подземки, построили 252 километра дорог, из которых 27 километров – в этом году.

В ближайший год в новой Москве планируют построить 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 34 социальных объекта, 24,7 километра дорог. Кроме того, продолжат возводить Бирюлевскую и Коммунарскую ветки метро, новые дорожные магистрали.