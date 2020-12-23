РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. В микрорайоне Белые Столбы в Домодедове 24 декабря ограничат движение транспорта на дороге от Каширского шоссе до путепровода через М-4 «Дон», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«24 декабря 2020 года с 10:00 до 16:00 часов будет временно ограничено транзитное движение транспортных средств на участке муниципальной дороги от Каширского шоссе до путепровода через М-4 «Дон» микрорайона Белые Столбы», - говорится в сообщении.

Ограничение связано с проведением работ по опилке древесно-кустарниковой растительности. Водителей просят заранее планировать маршрут.