РИАМО - 23 дек. Уже в 2021 году на площадках с долгостроями в Подмосковье планируется начать строительно-монтажные работы, сообщил журналистам директор фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко.

«Мы планируем выйти на строительно-монтажные работы уже в следующем году. В среднем подготовка проектной документации будет занимать от трех до шести месяцев», - сказал Донченко.

В зависимости от строительной готовности объектов строительно-монтажные работы будут занимать от шести до 16 месяцев.