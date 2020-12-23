РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. В Балашихе сотрудники отдела надзорной деятельности (НД) и профилактической работы (ПР) вместе с представителями соцзащиты городского округа провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности на нескольких социальных объектах, сообщается в Instagram-аккаунте отдела НД и ПР по городскому округу Балашиха.

«Профилактические мероприятия были проведены в пансионате для пожилых «Забота», домах престарелых «Доброта» и «Семья», а также в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Горизонт», - говорится в сообщении.

Со всеми сотрудниками данных объектов были проведены беседы на тему пожарной безопасности.