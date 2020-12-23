РИАМО - 23 дек. Подмосковный комитет по ценам и тарифам объявил об изменении стоимости проезда в общественном транспорте региона со 2 января 2021 года, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Новые тарифы утверждены региональным правительством. Так, стоимость проезда на автобусе при оплате картой «Стрелка» проиндексирована на 3,6%, что соответствует уровню инфляции.

«Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составит 36,74 рубля в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 36,74 рубля плюс 4,64-4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра с первой по десятую поездку», - говорится в сообщении.

Одна поездка по бесконтактной банковской карте обойдется в 37 рублей, за наличные - 58 рублей по городу, включая первые 5 километров в междугороднем сообщении, далее цена будет увеличиваться на 4-5 рублей за каждые 2,5 километра.

Льготники и учащиеся смогут совершить поездку по ЕТК за 18,37 рубля в городском сообщении с увеличением на 2,32-2,33 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

Скидка для тех, кто часто оплачивает проезд по единой транспортной карте, сохранится на уровне 2020 года. Таким образом, за каждые 10+ поездок по «Стрелке» скидка составит от 7% до 35% от начального тарифа. Обладатели карты учащегося получат скидку 99% с 36-й поездки.

Цена проездных билетов на железнодорожный транспорт на три и 12 месяцев в следующем году останется на прежнем уровне и составит 6940 и 24 450 рублей соответственно.

Стоимость проезда на электричке в пределах одной зоны на территории Подмосковья составит 26 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате картой «Тройка» составит 50 рублей с учетом бесплатной пересадки на столичное метро.

Утвержденные тарифы позволят обеспечить соблюдение требований по дезинфекции транспорта в пандемию в условиях снижения пассажиропотока.​

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