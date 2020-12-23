РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В соцсетях появилось видео с мужчиной, который устроил дебош в одном из подъездов на улице Садовая в Подольске.

На видео имеется дата, которая датируется 21 декабря. Инцидент произошел поздно ночью в одном из подъездов дома №5, корпус №1 на улице Садовая.

Как следует из видео, босой мужчина в халате со всей силы бросил пластмассовое мусорное ведро с содержимым. После этого он помахал рукой в камеру, установленную в данном подъезде, и зашел в лифт. В результате ведро сломалось, а выкинутый мусор разлетелся.