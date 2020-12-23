РИАМО - 23 дек. Все недостроенные дома компании Urban Group в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщила журналистам министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Ранее министр отметила, что до конца года дольщикам планируют выдать еще около 2 тысяч ключей, в том числе в домах Urban Group.

«Планируется все дома Urban Group, которые остались, достроить и ввести в эксплуатацию в 2021 году», - сказала Федотова.

Федотова также ранее отметила, что с начала года обманутым дольщикам в регионе выдали 17,5 тысяч ключей от нового жилья.