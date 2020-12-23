РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. В Балашихе за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 818 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1540 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 142 744 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 101 262 человека выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 2 724 человека. 3 818 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 28)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по региону.

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Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

- 26 млрд руб выделили в Подмосковье на борьбу с Covid‑19 в 2021 году. В случае необходимости на эти цели могут направить дополнительные средства.

- Около 9 тыс волонтеров помогают бороться с Covid‑19 в Подмосковье. На сегодняшний день полномочия волонтеров расширены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 250 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 5 652.

- В ГУМе выявили нарушение мер профилактики коронавируса. Администрация торгового дома будет приглашена в инспекцию для составления протокола.

- Новые штаммы коронавируса рождаются из‑за лекарств. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение пациентов с помощью плазмы с антителами, а также применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов

- 73 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.