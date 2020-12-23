РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Свыше 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, за сутки там зафиксировали 187 инфицированных, говорится в сообщении Мособлштаба по ситуации с коронавирусом.

«1540 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 10 182 (плюс 187)», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 142 744 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 724 человека. Выздоровели и выписались 101 262 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.