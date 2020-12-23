РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. В городском округе Мытищи выявили 37 новых случаев коронавируса за сутки, всего в муниципалитете зафиксировали 5 371 случай заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1540 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 142 744 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 724 человека. Выздоровели и выписались 101 262 человека. В городском округе Мытищи зарегистрировали 5 371 случай заболевания (плюс 37)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

- 26 млрд руб выделили в Подмосковье на борьбу с Covid‑19 в 2021 году. В случае необходимости на эти цели могут направить дополнительные средства.

- Около 9 тыс волонтеров помогают бороться с Covid‑19 в Подмосковье. На сегодняшний день полномочия волонтеров расширены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 250 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 5 652.

- В ГУМе выявили нарушение мер профилактики коронавируса. Администрация торгового дома будет приглашена в инспекцию для составления протокола.

- Новые штаммы коронавируса рождаются из‑за лекарств. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение пациентов с помощью плазмы с антителами, а также применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов

- 73 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.