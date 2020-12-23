РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Руководитель детского хора «Алые паруса» из подмосковного Красногорска Елена Володина получила премию правительства России в области культуры, сообщила руководитель отдела общественных связей и информационных ресурсов министерства культуры Московской области Анна Потехина.

«Премьер министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области культуры. Среди награжденных - преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования Красногорска «Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса», заслуженный работник культуры РФ Елена Володина», - сообщила Потехина.

Она отметила, что Володина 30 лет является бессменным руководителем и дирижером детского концертного хора «Алые паруса», воспитала несколько поколений детей, преданных музыке.

«В 2020 году концертный хор девочек «Алые паруса» вошел в топ-10 лидеров одаренных детей и коллективов Подмосковья. Награжден грантом губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», - отметила Потехина.

Она также добавила, что хор занимает первую строку в рейтинге Всемирной организации «ИНТЕРКУЛЬТУР» в категории «Детские хоры», был чемпионом всемирных и европейских хоровых игр в номинациях «Детские хоры» и «Духовная музыка».