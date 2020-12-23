РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Учитель русского языка из Подольска победил на региональном этапе конкурса «Учитель здоровья России – 2020» и будет представлять Московскую область на заключительном этапе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в Подольске состоялось торжественное награждение победителя регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020». Конкурс проводится при поддержке министерства просвещения РФ и комитета Госдумы по образованию и науке. Цель конкурса – совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у учащихся и работников системы образования, внедрение технологий сбережения здоровья.

«Учитель русского языка и литературы школы №5 с УИОП (Климовск) Илья Топильский будет представлять Московскую область на заключительном этапе конкурса. Поздравляем победителя регионального этапа и желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов на финальном этапе конкурса», - говорится в сообщении.