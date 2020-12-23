РИАМО - 23 дек. На ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов «Егорьевск» обнаружили тело новорожденного мальчика, проводится доследственная проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Мусорные отходы, подлежащие переработке на данном комплексе по переработке мусорных отходов, доставляются из городов Егорьевск, Коломна, Воскресенск, Раменское, Москва», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место ЧП и опросили сотрудников предприятия.

Для установления точных причин смерти малыша проведут медицинскую экспертизу. Криминалисты выяснят, родился он живым или мертвым, а также установят происхождение травм на его теле.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.