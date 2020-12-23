РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Трое неизвестных в масках напали на ломбард в подмосковном Подольске и похитили ювелирные изделия и деньги, сообщила «РИАМО в Подольске» старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД РФ по Подольску Анна Хасанова.

Происшествие произошло 22 декабря на улице Клемента Готвальда. Трое неизвестных в масках, угрожая сотрудникам, напали на ломбард.

«Они похитили ювелирные украшения и деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск лиц причастных к совершенному преступлению», - сказала Хасанова.