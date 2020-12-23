РИАМО - 23 дек. Труп 36-летнего журналиста и публициста Михаила Бударагина был обнаружен во дворе рядом с домом его матери в столице, в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители, сообщается на сайте Федерального агентства новостей.

На текущий момент рассматриваются две версии смерти журналиста — суицид и насильственная смерть. Правоохранительными органами было установлено, что перед своей смертью Бударагин разговаривал с сожительницей.

«В беседе он говорил, что скрывается от преступников в квартире матери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах», – говорится в сообщении.

Также есть сведения о том, что ранее Бударагин говорил о наличии серьезных долгов, связанных со спортивным тотализатором. Журналист якобы сказал, что все трудности можно решить, но не без насилия.