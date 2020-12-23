РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 дек. В четверг на территории городского округа Щелково с 12:00 до 13:00 пройдут плановые проверки системы оповещения с включением электросирен, сообщается на официальной странице единой дежурно-диспетчерской службы городского округа.

«24 декабря будет проводиться техническая проверка местной системы оповещения и информирования населения. Будут задействованы сирены и поданы сигналы «Внимание всем!» и «Воздушная тревога!». Все сигналы, поданные в рамках проведения проверки в этот день, являются учебными», - говорится в сообщении.

Сигнал «Внимание всем!» - это непрерывное звучание сирен в течение 3 минут с многократным повторением. При получении данного сигнала необходимо включить радио, телевидение, прослушать сообщение, передать информацию соседям, а затем действовать согласно полученным указаниям.

Сигнал «Воздушная тревога!» - это прерывистое (с периодом в шесть секунд) многократно повторяющееся звучание сирен в течение трех минут. При подаче данного сигнала необходимо немедленно укрыться в приспособленных закрытых сооружениях или естественных укрытиях. Находясь в квартире, нужно выключить электрические приборы, газ, взять средства индивидуальной защиты, документы, необходимые вещи, запас продуктов, воды и покинуть помещение.