22 декабря Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому с 1 января 2021 года российские регионы смогут создавать платные медицинские вытрезвители. Между тем дебаты о судьбе вытрезвителей шли практически с самого момента их закрытия в 2011 году. О том, чего ждать от возвращения «приютов для опьяневших», эксперты рассказали РИАМО.

«Нетрезвые люди ведут себя непредсказуемо»

Первый российский вытрезвитель появился задолго до его советского аналога, который помнится старшему поколению. Он открылся в 1902 году в Туле по инициативе врача Федора Архангельского и назывался «Приют для опьяневших». А первое учреждение советского образца появилось в 1931 году в Ленинграде.

После распада Советского Союза вытрезвители хоть и сокращались, но продолжали работать в структуре МВД вплоть до 2011 года. После этого они были выведены из системы МВД для передачи на баланс Минздрава. Однако передачи не произошло и фактически вытрезвители ликвидировали, а ответственность за вытрезвление граждан легла на плечи медучреждений.

Споры о том, стоит ли возвращать эти организации, велись фактически с самого момента их закрытия. Так, в 2015 году порядка 80% россиян, опрошенных «Левада-центром», поддержали возвращение вытрезвителей, при этом они отметили, что считают правильным лечить алкоголиков трудом.

Год спустя члены Общественной палаты (ОП) России обратились в Минздрав с просьбой возродить вытрезвители. По данным ОП, в 2016 году создать заново медицинские вытрезвители были готовы 29 российских регионов, в том числе Московская область. Причем объяснялось это не только желанием помочь любителям принять на грудь.

В феврале 2017 года депутат Мосгордумы Владимир Платонов заявил, что ликвидация системы вытрезвителей увеличила число нападений на медиков.

«Не исключено, что таких случаев (нападений на медиков — ред.) стало больше, потому что отменили систему медицинских вытрезвителей. Эти учреждения входили в систему МВД. Но после их ликвидации подбирать нетрезвых граждан стали медицинские работники. Нетрезвые люди проявляют себя непредсказуемо после того, как отогреваются», — сказал тогда Платонов.

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Упал, выпил — в вытрезвитель

Новый импульс обсуждение вытрезвителей получило в связи с проходившим в нашей стране в 2018 году чемпионатом мира по футболу. Международные турниры не обходятся без массовых возлияний болельщиков, поэтому, как только Россия получила право проведения мундиаля, начались дискуссии о возрождении системы вытрезвителей. Федеральный Минздрав тогда отметил, что запускать масштабную систему подобных организаций не будет, а закон не запрещает суъектам РФ заняться их созданием самостоятельно.

На практике большинство регионов, принимающих матчи ЧМ-2018, отказались от создания отдельных вытрезвителей. Для пьяных болельщиков было решено выделить палаты в больницах, что обошлось властям субъектов намного дешевле, чем организация спецучреждений.

Но в минувшем году возрождение системы вытрезвителей получило поддержку в комитете Совета Федерации по социальной политике, который подготовил соответствующий законопроект. При этом услуги вытрезвителей уже тогда планировалось сделать платными.

В ноябре 2019 года законопроект о возвращении вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства в первом чтении приняла Госдума. Одновременно были приняты поправки в закон «О полиции», наделившие стражей порядка правом доставлять пьяных из общественных мест в медицинские организации или спецучреждения.

Правоохранителей также наделили правом доставлять в вытрезвители пьяных людей на основании письменного заявления, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью людей или нанести ущерб имуществу. И вот в конце 2020 года законопроект о вытрезвителях наконец принят в третьем, окончательном чтении.

Чтобы понять, чего ждать от возвращения системы вытрезвителей в России, корреспондент РИАМО пообщался с несколькими экспертами.

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«Полицейским не нравится заниматься пьяными людьми»

Cооснователь и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская:

«Если вытрезвители будут работать без перегибов и злоупотреблений, то, безусловно, они нужны. В первую очередь, потому что сейчас пьяные граждане доставляются на скорых в медицинские учреждения, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Или получается так, что гражданин в пьяном виде вовсе не получает никакой помощи, и скорая не может до него доехать, потому что занимается более приоритетными больными. Соответственно, для такого человека могут возникнуть тяжкие последствия для здоровья, особенно в зимний период.

На улице пьяных людей также оставлять нельзя, особенно если они ведут себя агрессивно, потому что до 70% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Если человек ведет себя агрессивно, нужно что-то с этим делать. При этом на данном этапе вызывать полицию преждевременно — полицейским тоже не очень нравится заниматься пьяными людьми.

В принципе инициатива о возвращении вытрезвителей неплохая, но все будет зависеть от ее реализации, каким образом это будет организовано и как будет прописано в законе».

«В стране с холодными зимами вытрезвители необходимы»

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов:

«Наличие вытрезвителей в нашей стране с холодными зимами и высокой вероятностью обморожения в случае хмельного сна на свежем воздухе зимой необходимо. Для граждан, злоупотребляющих алкоголем, высок риск захлебнуться собственной рвотой, и в этом случае вовремя оказанная помощь очень важна.

Зачастую достаточно 2–3 часов, чтобы прийти в себя, и это вполне можно и нужно организовать. В мировой практике такие службы есть, но далеко не всегда являются государственными или муниципальными, часто их содержат благотворители. И это понятно — многие опасаются формирования возможных инструментов давления на общество, нарушений прав человека.

Как определить, насколько пьян человек, нужно ли его наказывать или необходимо помочь в трудную минуту? Если человек идет нетвердой походкой, от него пахнет алкоголем, то он не обязательно пьян, а мог принять лекарства, например, корвалол.

Наказывать нужно в случае правонарушений, причем с учетом отягчающих обстоятельств. А если пьяный ведет себя тихо, то ему, конечно, нужно помочь и сохранить его для общества. А для этого нужно сформировать законодательство с учетом как старого, советского опыта, так и современной практики Канады и Финляндии, где климат столь же суров, как и у нас».

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«Верное решение с учетом пандемии»

Президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко:

«Восстановление системы вытрезвителей — абсолютно правильное решение, особенно с учетом пандемии. Раннее закрытие баров и ресторанов приводит к тому, что люди в состоянии алкогольного опьянения оказываются на улице. Это, с одной стороны, создает дополнительный риск нарушений общественного порядка, а с другой – риск для здоровья нетрезвых граждан.

Это гуманная мера с учетом наших климатических условий. То, что система вытрезвителей будет действовать как частно-государственное партнерство — тоже естественное решение.

Вопрос в цене оказываемых услуг. С одной стороны, полторы тысячи рублей — это существенная сумма, особенно для регионов. С другой стороны, это может быть ценой спасенной жизни.

Но хотелось бы понять, какие правовые последствия будет иметь факт пребывания гражданина в вытрезвителе? Станет ли это основанием для лишения водительских прав или прав на охотничье оружие, как это было в Советском Союзе при систематическом попадании в вытрезвитель? Не менее важный вопрос: а как будет определяться стадия опьянения, при которой человека можно помещать в вытрезвитель? А в целом — это вполне здравое решение».

«Водворенец» в вытрезвитель был абсолютно бесправен»

Учредитель АНО «Психосоциальная абилитация зависимых людей», консультант по зависимостям Денис Злобин:

«Сама по себе идея выглядит привлекательно. По идее, пьяных и опасных для себя и общества людей на улицах меньше, а сами «пропойцы» и «гуляки» не замерзают и не погибают под колесами автомобилей, а попадают в «заботливые руки медиков». Однако на практике есть несколько «но», влекущих за собой ряд вопросов.

К этим не разрешенным ранее проблемам относится, например, то, что перед милицией потенциальный «водворенец» в вытрезвитель был абсолютно бесправен, если он выпил хоть рюмку. А также то, что в самих вытрезвителях часто происходили изнасилования и издевательства, пациентов постоянно обворовывали и вредили их здоровью.

Как избежать результатов соблазна нажиться за чужой счет и того, что могут творить больные на голову и компенсирующиеся в таких учреждениях люди? Это надо бы понять прежде, чем говорить обо всем том светлом и добром, что принесут «замерзающим в сугробах алкашам» вытрезвители.

Но, на мой взгляд, все вышеописанное — полбеды, учитывая, что медвытрезвители собираются делать на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Во-первых, это еще больше усложняет механизмы контроля и технику исполнения задуманного.

А во-вторых, в России сегодня просто разгул преступников, занимающихся похищением и незаконным лишением свободы граждан. Такие преступники выдают себя за реабилитационные центры и клиники — и эта инициатива (с вытрезвителями — ред.) будет прежде всего им на руку, чтобы частично выйти из тени.

Такая деятельность, хоть легитимная, хоть нет, ничего, кроме вреда в сфере преодоления проблем зависимостей, не несет. Никак не помогает зависимым насилие над ними. Учитывая, как распространилась эта зараза, и что с этой преступной деятельностью не то что не могут, но и не особо хотят разобраться власти, привлекать частные конторы к организации вытрезвителей — губительная тактика и для дела, и для конкретных людей. В том числе и для тех, кто болен алкоголизмом и наркоманией».

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