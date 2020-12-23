РИАМО - 23 дек. Уже в среду жилому комплексу «Купавино», расположенному в Богородском городском округе, выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию, до конца недели начнется раздача ключей, сообщила журналистам министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«На этой неделе мы планируем вручать ключи ЖК «Купавино». Тоже нашумевший объект, который наконец-то достроили. Сегодня мы должны ввести его в эксплуатацию. <...> До конца дня выдадим разрешение на ввод в эксплуатацию и, соответственно, до конца этой недели начнем вручать ключи», - сказала Федотова.

ЖК «Купавино» возводится в черте города Старая Купавна Богородского округа недалеко от Купавинского озера и нескольких водных объектов возле поселка Рыбхоз.





