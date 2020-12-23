РИАМО - 23 дек. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечились 1234 человека, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 101 262 Covid-пациента, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 1540 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в области выявлено 142 744 таких случая. Скончались 2724 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт: covid.mz.mosreg.ru.

Ранее в Московской области стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

- 26 млрд руб выделили в Подмосковье на борьбу с Covid‑19 в 2021 году. В случае необходимости на эти цели могут направить дополнительные средства.

- Около 9 тыс волонтеров помогают бороться с Covid‑19 в Подмосковье. На сегодняшний день полномочия волонтеров расширены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 250 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 5 652.

- В ГУМе выявили нарушение мер профилактики коронавируса. Администрация торгового дома будет приглашена в инспекцию для составления протокола.

- Новые штаммы коронавируса рождаются из‑за лекарств. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение пациентов с помощью плазмы с антителами, а также применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов

- 73 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.