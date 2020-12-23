РИАМО - 23 дек. На борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Московской области в 2021 году выделено 26 миллиардов рублей, в 2020-м на эти цели было выделено около 60 миллиардов рублей, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«При принятии бюджета следующего года мы уже запланировали 26 миллиардов рублей. В случае необходимости выделения дополнительных средств этот вариант мы будем рассматривать уже с нашими коллегами в правительстве и принимать дополнительные решения», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в текущем году на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Московской области было выделено около 60 миллиардов рублей – более 20 миллиардов пошло на дополнительные выплаты врачам. Остальные средства были направлены на приобретение оборудования и перепрофилирование различных учреждений под ковидные центры.

Ранее в закон «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесли изменения, так, было увеличено финансирование программ «Жилище» и «Здравоохранение Подмосковья», в том числе увеличены расходы на борьбу с пандемией.

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Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 27 250 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 5 652.

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- Новые штаммы коронавируса рождаются из‑за лекарств. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение пациентов с помощью плазмы с антителами, а также применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов

- 73 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.