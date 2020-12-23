РИАМО - 23 дек. Столичные врачи выписали пациентам более 100 миллионов рецептов в электронной форме с использованием ЕМИАС, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что за все время использования сервиса москвичам выписали около 103 миллионов электронных рецептов.
По ее словам, в конце января в пилотном режиме к системе будут подключены три аптечные сети и в течение месяца планируется охватить свыше тысячи аптек.
«Ближе к лету пилот начнем расширять и подключать остальные аптечные сети и отдельные аптечные организации», – подчеркнула Ракова.
Ранее мэр города Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому выписку рецептов на лекарственные препараты в Москве планируется перевести в электронный вид.
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