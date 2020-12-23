РИАМО - 23 дек. Столичные врачи выписали пациентам более 100 миллионов рецептов в электронной форме с использованием ЕМИАС, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем совершенствовать цифровые сервисы в здравоохранении. Теперь к Единой медицинской информационно-аналитической системе будут подключены не только городские поликлиники и часть стационаров, но и коммерческие аптеки Москвы. Это позволит создать эффективную систему взаимодействия между врачом, пациентом и фармацевтом, а также полностью исключить из оборота бумажные рецепты», - сказала Ракова.

Она уточнила, что за все время использования сервиса москвичам выписали около 103 миллионов электронных рецептов.

По ее словам, в конце января в пилотном режиме к системе будут подключены три аптечные сети и в течение месяца планируется охватить свыше тысячи аптек.

«Ближе к лету пилот начнем расширять и подключать остальные аптечные сети и отдельные аптечные организации», – подчеркнула Ракова.

Ранее мэр города Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому выписку рецептов на лекарственные препараты в Москве планируется перевести в электронный вид.