РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. ГИБДД городского округа Мытищи будет принимать граждан в период новогодних праздников, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности и исполнения административного законодательства будет осуществляться: 2, 5, 6, 8 и 9 января 2021 года с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Далее по графику работы подразделения», - говорится в сообщении.

С 1 января 2021 года изменяются банковские реквизиты для перечисления платежей в бюджетную систему Российской Федерации: ИНН 5029029964, КПП 502901001 УФК по Московской области (МУ МВД России «Мытищинское») р/с 40102810845370000004 ГУ «Банк России» по ЦФО л/с 04481055180, отделение №12 УФК по Московской области, БИК 004525987, ОКТМО 46746000, КБК 18810807141011000110.

«С помощью портала можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и поставить транспорт на учет или обменять водительское удостоверение», - добавляется в материале.