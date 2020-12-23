РИАМО - 23 дек. За прошедшие сутки в Московской области было подтверждено 1540 новых случаев заражения коронавирусом, всего выявлено свыше 142 тысяч случаев Covid-19, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 142 744 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2724 человека», — говорится в сообщении.

В больницах региона наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов РФ, а также из-за границы.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт — https://covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

- Около 9 тыс волонтеров помогают бороться с Covid‑19 в Подмосковье. На сегодняшний день полномочия волонтеров расширены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 250 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 5 652.

- В ГУМе выявили нарушение мер профилактики коронавируса. Администрация торгового дома будет приглашена в инспекцию для составления протокола.

- Новые штаммы коронавируса рождаются из‑за лекарств. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение пациентов с помощью плазмы с антителами, а также применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов

- 73 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.