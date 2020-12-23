РИАМО - 23 дек. С зараженными коронавирусом людьми в Московской области круглосуточно работают свыше 25 тысяч врачей, доплаты для медиков - борцов с пандемией продлены до конца 2021 года, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Хочу напомнить, что у нас сегодня более 25 тысяч врачей круглосуточно работают с больными ковидом. Серьезная цифра, которая сегодня достойна внимания, надо не уставать говорить им спасибо за ту работу, которую они делают с колоссальной нагрузкой, без выходных и праздников», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что те доплаты врачам, которые действовали в Подмосковье, сохранены до конца 2021 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции стоила региону, по предварительным подсчетам, более 120 миллиардов рублей.

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Текстовая трансляция

23 ДЕКАБРЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 250 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 5 652.

- В ГУМе выявили нарушение мер профилактики коронавируса. Администрация торгового дома будет приглашена в инспекцию для составления протокола.

- Новые штаммы коронавируса рождаются из‑за лекарств. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение пациентов с помощью плазмы с антителами, а также применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов

- 73 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.