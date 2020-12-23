РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Рабочие установили новые лифты в двух подъездах одного из домов на улице Школьная в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Капитальный ремонт в микрорайоне Климовск. 22 декабря состоялась комиссионная приемка новых лифтов, установленных в первом и втором подъездах дома 31/7 по улице Школьной. Работы по замене лифтового оборудования проводились по программе Фонда капитального ремонта. Чуть более 40 дней понадобилось подрядной организации, чтобы демонтировать старое оборудование и установить новое», - говорится в сообщении.

Новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, они более комфортные и плавные в движении, а в кабине присутствует цифровое табло, и каждый этаж озвучивается голосом. Также установлены антивандальные зеркала и светодиодное освещение.

Все оборудование изготовила компания «Могилев ЛифтМаш». После 15 января работы продолжатся в третьем и четвертом подъездах вышеуказанного дома.